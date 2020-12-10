福灣巧克力董座2015年時發生性騷擾醜聞，日前此事件被網友挖出，導致上萬網友聯合抵制，連多家知名合作廠商也紛紛切割，火速下架合作商品。對此，有人認為若發起抵制會害慘可可農，不過就有專業網友跳出來打臉，直說別情緒勒索，「台灣在世界巧克力大賽原本就超強的了。」更推薦10家同樣在世界巧克力大賽拿過金牌的店，讓大批網友讚嘆。

原PO在PTT上發文反駁，表示根本不用擔心抵制福灣會對可可農造成影響，更開門見山的吐槽，「拜託，冠軍又如何？難道只要得到世界冠軍就該受到無條件的支持嗎? 少情緒勒索了！」更指出台灣在世界巧克力大賽實力堅強，而福灣會這麼有名氣，「只是廣告做最大而已。」

更接著指出，福灣在廣告中宣傳自己得到世界冠軍的比賽是「世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）」，而台灣在今年的世界巧克力大賽亞太區，總共198個獎牌中，就拿下了103面獎牌，超過一半的獎都被台灣奪下，成績相當亮眼，「台灣的巧克力產業實力早就是一流的了，不用講的好像台灣沒有福灣會怎樣。」

原PO也附上10家，同樣在世界巧克力大賽拿過金牌的店，更指出，台灣最擅長的是調味巧克力及夾心巧克力，尤其是各種茶類調味，「這都要歸功於各家茶園的製茶師，以及巧克力界的製果師的結合，這些茶農也是協助台灣巧克力產業的一大功臣。」

貼文發出後讓大批網友佩服不已，「推！好專業，我也是現在才知道台灣巧克力那麼強」、「推！感謝列這些口袋名單。」最後，原PO也呼籲，「台灣還有很多得獎的巧克力店，如果真的想支持台灣巧克力產業，有很多選擇，不用被什麼『世界冠軍』情緒勒索。」

(中時新聞網)