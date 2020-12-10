大陸「戲劇女王」趙麗穎近期忙拍電視劇《幸福到萬家》以及網路劇《誰是兇手》，趙麗穎產後狀態極佳，身材也恢復得很快，俏麗的她完全不像是一個孩子的媽，不過趙麗穎被網曝光與演員馬羚的合照中，趙麗穎身材略顯矮小、臉色也稍微蠟黃。

馬羚影迷會昨（9日）在微博PO出多張演員馬羚、趙麗穎在劇組《幸福到萬家》的片場合照，只見兩人都穿厚外套，趙麗穎還冷到把手放在暖手袋中，模養看起來相當可愛，不過更引人注意的是，趙麗穎身材略顯矮小、臉色看起來也有些蠟黃。

趙麗穎平時曬的自拍照中，她白皙美肌。（圖／取材自趙麗穎微博）

趙麗穎的片場照與她平時曬出的白皙美肌稍有落差，不過多數網友則跳出來為趙麗穎平反「自然美女不用P，我就喜歡看這樣真實的」、「哪裡蠟黃了？」、「這才是生活中的樣子」、「穎寶顏值爆表」。

《幸福到萬家》講述趙麗穎從清潔工一步步成為律師的勵志故事，她也卸下「戲劇女王」頭銜、不吝嗇扮醜，詮釋農村婦女，趙麗穎的造型相當接地氣，搭配趙麗穎的精湛演技，也讓外界狂讚趙麗穎演什麼就像什麼。

(中時新聞網)