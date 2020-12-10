南韓女星泫雅雖然是偶像，但做自己的個性和有著前凸後翹的身材，擄獲大票粉絲的心，女團解散後單飛人氣還是超高；她出道多年造型百變，最常見的風格就是性感撩人，但不久前她罕見剪了妹妹頭瀏海，近日還升級成水母頭，讓人以為學生，但她曬出「上下都露」的全身照，網友焦點完全放錯，直喊「太辣了」。

泫雅在2007年出道，曾是女團Wonder Girls和4Minute的成員，主要都是擔任領舞和Rapper，還是團體一員時個人色彩明顯，所以每當推出個人專輯，成績都亮眼；2016年女團4Minute解散，泫雅變成solo女歌手，而她除了跳舞功力備受肯定，穿搭也經常引起討論，因為她相當做自己，儘管被批評穿得太露也不在意。

出道多年，泫雅一直以性感形象聞名，今年10月左右她卻罕見剪了妹妹頭瀏海，讓充滿性感女人味的她多了一份少女可愛氣息，沒想到最近她又突發奇想，昨（9）日決定剪成水母頭，因為她覺得把後面長髮藏起來，「這樣就像短髮了」，相當滿意新造型。

泫雅換造型曬出「上下都露」的全身照，網友焦點完全放錯，直喊「太辣了」。(圖/ 摘自泫雅IG)

泫雅剪完頭髮便在IG曬出一系列美照，她穿了一件低胸合身碎花洋裝，雖然用白色毛大衣罩著，但上圍若隱若現和誘人S曲線根本遮不住，還露出她一雙白皙又長的美腿，火辣身材讓網友眼睛不知道該放哪，紛紛大讚「新造型太好看了吧」、「不是剪頭髮了嗎？我眼睛只看得到身體啊」、「女神身材太好」。

(中時新聞網)