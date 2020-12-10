苗栗縣消防局創新推出「消防形象月曆」，規畫13個不同主題，10日消防人員搭配防災救護裝備走秀，強化民眾防災知能。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局創新推出「消防形象月曆」，10日消防人員搭配防災救護裝備走秀，強化民眾防災知能。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局創新推出「消防形象月曆」，規畫13個不同主題，展現消防艱辛救災救護工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人，10日發表「消防形象月曆」，展現優質裝備與精良的訓練，宣導消防安全觀念。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局創新推出「消防形象月曆」，規畫13個不同主題，並邀請苗栗縣長徐耀昌穿上特搜服，彰顯消防救災救護工作。10日發表形象月曆，15名消防猛男、靚女配戴救災、救護器材走伸展台，展現優質裝備與精良的訓練。

消防局長徐新淵表示，消防局近年在縣府支持下，充裕經費，充實裝備、車輛、器材，人員配置更從429人增加到659人，今年並策畫推動形象月曆，宣導消防安全觀念，徵選50名中挑選3女12男共15人，自4月拍攝形象月曆，展現消防職場的力與美。

消防局指出，2021月曆封面由新雲梯車「苑裡守護神」入鏡，盼未來對複合型、高樓層的災害型態充分發揮效能，守護居民的生命財產安全。其中1月份主題為「快樂登山平安回家」，盼望各界重視搜救的高度危險性及救災人員的安全。

6月份為「抗震保命三步驟，趴下掩護穩住」，宣導地震避難原則，落實防災教育從小扎根。3月及5月由女性消防員展現平日救災救護勤務巾幗不讓鬚眉，宣導「珍惜救護資源、禮讓救護車」以及「安裝住警器、安全有保庇」。

10日苗栗縣長徐耀昌等人發表月曆，15位消防人員搭配水帶、繩索、電鋸、破壞器材等防災救護設備，在舞台上走秀，展示裝備與用途，強化民眾防災知能。

徐耀昌表示，縣府近年來已陸續完成消防廳舍整建工程，車輛裝備適時汰舊換新，加上嚴謹防災救護訓練，隨時保持最佳狀態與機動能力，萬一發生颱風、地震或山、海難事件時，都可以在黃金時段達成任務，保障鄉親生命財產安全。

消防局表示，消防形象月曆發送方式，訂於11、12日的上午8時30分至11時30分，民眾持紙本發票5張可兌換1份，每人限兌換2份，每日限量500份，發票事後捐給社福團體做公益，同時推廣防災知能。

(中時 )