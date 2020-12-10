國民黨前主席朱立倫出席修憲論壇。（黃世麒攝）

立法院日前成立修憲委員會，宣示啟動修憲工程，前國民黨主席朱立倫今天出席NOWnews舉辦的「修憲論壇」演講時提出十大修憲具體主張，包括他早就提出的18歲投票、不在籍投票、恢復立院閣揆同意權等，藉此實現權責相符、擴大參與及提升政府效能三大方向。

朱立倫表示，三大方向包括建立權責相符符合內閣制精神的政治體系、擴大全民參與、提升政府效能符合世代正義。以萊豬進口為例，開放一定是蔡總統決定，卻由行政院長蘇貞昌面對，蘇貞昌自己也坦言民怨之首是萊豬，他一定很不情願，但他卻必須看背後的老闆而不是民意。

因此朱立倫說他早就主張內閣制，要馬上全面蛻變有難度，但至少可以往這方面修憲。至於十大具體主張，首先，讓中華民國成為內閣制精神國家；其次回歸憲法本文，總統提名行政院長後應經過半立委同意，達到最基本的權責相符。第三，投票年齡降至18歲，第四，推動國內不在籍投票。第五，降低政黨獲得分派不分區立委席次的門檻至3％，讓更多聲音進入國會。

第六，檢討立委選舉單一選區兩票制票票不等值問題。第七，氣候政義及環境權納入憲法。第八，司法院、考試院、監察院瘦身，至於是否廢考監兩院，則要先確保考監兩權的獨立再討論，但可先瘦身。第九，行政院副院長設置應補強，直轄市有三位副市長，行政院下面各部也有三位副部長，行政院卻只有一位副院長。最後，落實地方自治，改變「大中央、小地方」，遵守財政紀律，避免債留子孫。

朱立倫總結，本次修憲是浩大工程，如果只想應付年輕人只下修投票權，是不負責任的修憲，要修就應該三方向都推動，才是符合世代正義的良好修憲方向。

(中時 )