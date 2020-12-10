彰化縣政府創辦首屆微電影創作獎徵選「尋找彰化味」，祭出總獎金100萬元，擔任彰化尋味員邱怡澍漢和導演陳益宏以「發掘彰化Jo滋味」摘下金獎，讓人相當驚豔清大碩士邱怡澍也是台灣小姐，還曾摘下彰化葡萄公主，全片以台語介紹，凸顯「越在地、越國際」。

縣長王惠美表示，補助影視業者到彰化縣拍片，讓人對彰化有想像、有嚮往，最成功是「那些年我們一起追的女孩」，近年來新媒體快速崛起，首度辦理「微電影創作獎徵選」活動，以「尋找彰化味」為主題，鼓勵民眾從多元視角紀錄不一樣的彰化。

彰化縣政府創辦首屆微電影創作獎徵選「尋找彰化味」，祭出總獎金100萬元，縣長王惠美頒獎。（吳敏菁攝）

彰化縣政府創辦首屆微電影創作獎徵選「尋找彰化味」，祭出總獎金100萬元，縣長王惠美頒獎。（吳敏菁攝）

26歲邱澍營還曾拿下彰化葡萄公主，她說非常喜歡到彰化玩，和導演一起推廣彰化。（吳敏菁攝）

今年活動設置金、銀、銅、佳作、網路人氣等5個獎項，吸引43件作品參賽，競爭激烈中，8件作品脫穎。還創下了53萬人次觀賞紀錄。

這次作品都很出采，金獎和銀獎還投票了好幾輪，金獎「發掘彰化Jo滋味」以吟唱《咱彰化》串連全片，介紹彰化風光和美味，銀獎「時光彰化」、「神話彰化」以日文配音，銅獎「大有可為～埔鹽青農返鄉之路」記錄青農返鄉耕耘和「老爸的童年地圖～彰化小西巷」。佳作「你好，彰化」、「Impression of CHANGHUA印象彰化」及「想念，最初的愛」，網路人氣獎「你好，彰化」、「想念，最初的愛」及「時光彰化」。

新聞處表示，參賽用鏡頭捕捉彰化的自然美景、人文風采、美味小吃、質樸青農、思鄉遊子、民俗特色、文化底蘊等，時而樸實，時而懷舊，時而耐人尋味。

這次得獎者都不是彰化人，卻都和彰化結緣很深，26歲邱澍營還曾拿下彰化葡萄公主，她說非常喜歡到彰化玩，因為之前是台灣小姐，加上在清大曾擔德國交換生，喜歡把台灣文化分享給世界各地，這次和導演陳益宏合作推廣彰化，深信「越在地越國際」，設計以台語串穿，希望透過影片，讓更多人喜歡彰化，並秀了一段英文，希望傳給更多外國朋友，認識彰化有多有味道。

(中時 )