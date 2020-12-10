42歲魏姓女社區清潔員倒垃圾時，疑因隨車清潔員操作不慎，讓她當場遭新莊垃圾車絞斷3指，她將申請國賠、對新北市政府、清潔隊員提告。（戴上容攝）

42歲魏姓女社區清潔員倒垃圾時，疑因隨車清潔員操作不慎，讓她當場遭新莊垃圾車絞斷3指，她將申請國賠、對新北市政府、清潔隊員提告。（戴上容攝）

42歲魏姓女社區清潔員遭新莊垃圾車絞斷3指！魏女透過「臉書版主許明偉」指控，7日下午執行倒垃圾工作時，陳姓隨車清潔員操作後斗夾板運轉，夾斷她左手三根指頭，殘餘手指當場碎裂進垃圾車中，她將提告新北市政府、申請國賠；環保局則表示，是魏女將手部伸入車斗內才會遭到夾傷，清潔隊長已有前往慰問。

魏女表示，她和兒子相依為命，從事社區清潔員工作，為貼補家用，她下班後仍會到另一個社區打工，7日下午5時許，她拿著兩大塑膠桶垃圾到垃圾車前時，有位熱心民眾協助她拿著桶子底部，她則是拿著桶子前端部分，未料一旁隨車清潔員竟然在她倒垃圾時啟動機器，造成機器當場壓斷她左手三根手指。

「血噴的到處都是！我嚇傻了！」魏女說，發生當下她拼命哭叫，血噴到衣服、口罩到處都是，大家拼命幫她找手指頭，但她的手指已經完全粉碎無法接回，精神受到嚴重創傷，此外，事後她才得知兼職服務的社區沒有幫她任何保險，她將申請國賠，提告新北市政府、陳姓清潔隊員過失傷害。

環保局表示，是魏姓女清潔人員手部伸入正在壓縮的車斗內才會遭到夾傷，事發當下新莊區清潔隊通報並協助送醫，另呼籲民眾，倒垃圾時，務必和壓縮中的垃圾車保持一公尺以上的安全距離，並盡量避免直接站立於壓縮車斗後方，以免被壓縮中垃圾噴濺受傷。

至於魏女指控社區未加以保險的部分，勞工局表示，將派員實施檢查，如發現屬實，將移請主管機關勞動部勞工保險局依法處理。

(中時 )