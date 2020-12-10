佼佼睽違2年推出新單曲。（洒落嚴選行提供）

佼佼睽違2年推出新單曲。（洒落嚴選行提供）

佼佼睽違2年推出新單曲。（洒落嚴選行提供）

黃子佼（佼佼）睽違2年推出新歌〈當你麋鹿〉，邀來網紅「那對夫妻」KIM跨刀創作並合唱，MV角色更集結今年影壇最強四位新星，包括在電影〈無聲〉中以精湛演技勇奪金馬獎最佳新進演員的陳姸霏、在〈誰是被害者〉影集與影帝張孝全飆戲的金鐘獎最佳新人李沐、在電影〈刻在你心裡的名字〉中表現亮眼的人氣男神陳昊森，以及18歲美少女邵奕枚共同演出。

MV拍攝當天，四位新人一大早就趕赴九份，連拍15個小時直到午夜時分才收工，儘管過程辛苦，但四位年輕演員青春無敵不喊累，陳昊森打趣表示，跟三位女生一起拍戲感覺像「戶外教學」：「米米（邵奕玫）找到朋友，三位女生都會連成一氣一起欺負我！」李沐笑說：「捉弄昊森很有趣，感覺我們三個是飛天小女警，陳昊森是魔人啾啾。」而身為〈當你麋鹿〉的主唱黃子佼以及KIM，在MV中的戲分竟被導演「全刪光」，在6分多鐘的MV裡，兩人竟只各自出現30秒，讓退居配角的兩人開玩笑說：「長江後浪推前浪啊！」

黃子佼在MV中飾演一位咖啡廳老闆，開場時與飾演員工的李沐的短短幾句台詞，為MV畫龍點睛；佼佼說：「雖然跟這群年輕人不是太熟，但一碰面對了幾次戲發現非常上手，加上李沐很專業馬上進入狀況，很感謝她帶我入。」四位新星則從學生演到出社會成家立業，藉著學生時期三位同窗好友的友誼及對鄰家哥哥愛慕的懵懂情愫，交織而成這部青春愛情MV；得知能與前輩黃子佼及網紅KIM合作，陳昊森表示：「內心很感動，謝謝這首溫暖的歌，溫暖了這個辛苦的2020年。」

MV讓陳昊森、李沐獻出「第一次」，從高中生演到當社會人士的他，劇中首次當起「小爸爸」獻出奶爸初體驗，抱小孩、哄小BABY樣樣來，他笑說：「感謝佼哥這首歌讓我有機會感受『當奶爸』的辛苦！不過抱小孩真的不簡單，當天和導演還有攝影師一起溝通怎麼抱最像，最後才發現抱小孩要用一個奇怪的角度抱，而且明明很輕，但是抱一下子手就很酸了。」而李沐也為戲首次獻出「女女吻」，情不自禁地親上邵奕玫、進而索吻。〈當你麋鹿〉16日將於台北新光三越香堤大道耶誕樹前全球公開首播，黃子佼喊話表示：「現在出單曲超容易，有人一個月出兩首（幽默暗指KIM），而我則是2年出一首，拜託請大家多多支持！」

(中時 )