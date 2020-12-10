美國德州帶頭告上聯邦最高法院，意圖翻轉4大搖擺州選舉結果，此舉遭法學專家笑掉大牙，砲轟訴訟「荒謬」、「可笑」，幾乎可以確定會失敗。

美國17個州加入德州行列，聯手告上最高法院，意圖翻轉4大搖擺州選舉結果。

共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）8日一次將喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州4大搖擺州告上美國聯邦最高法院，控告4州更動郵寄選票程序的行為違法，要求九位最高法院大法官立即阻擋4州基於計票結果指派選舉人組成選舉人團。除了德州，包括密蘇里州在內等17州也加入德州行列，對4大搖擺州提告。

針對川普陣營再出手，美國法學專家認為此舉笑掉大牙，維吉尼亞州威廉與瑪莉法學院（William & Mary Law School）教授葛琳（Rebecca Green）表示，德州在法律上完全沒有資格質疑其他州如何處理選舉，「太怪了，完全違背憲法如何授權我們進行選舉」，「一個州能夠抱怨另一個州的程序，真的太荒謬了。」

由於派克斯頓跳過下級法院，直接上訴聯邦最高法院，在美國，能夠直接上訴聯邦最高法院的途徑較窄，上訴人或能透過「初審管轄權」（original jurisdiction）的方式狀告最高法院，凱斯西儲大學（Case Western ReserveUniversity）法學院教授艾德勒（Jonathan Adler）對此表示，部分保守派法官或許會以他們需要聽取初審管轄權案例為由，考慮訴訟的論點，不過他認為大法官仍不太可能推翻選舉結果，「我的看法是，法官們會非常謹慎，不想把事情愈弄愈糟。」

另根據休士頓南德州法學院（South Texas College of Law Houston）教授布萊克曼（Josh Blackman），即便派克斯頓在訴訟中提出充分論點，他的目標仍非常不切實際，「無法想像法院會丟掉那麼多選票，這不是選舉法的運作方式。」

肯塔基大學（University of Kentucky）法學教授道格拉斯（Joshua Douglas）直言，派克斯頓的論點及要求的補救辦法相當「可笑」，「這就是一個荒謬的訴訟。」

(中時新聞網)