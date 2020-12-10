活動現場準備烤豬、豬耳凍、豬肉香腸、蘿蔔燉三層肉等豬肉美味料理，讓民眾免費品嘗台灣豬的美味。（黃立杰攝）

萊豬進口風波不斷，在地豬農決定當自強，南投縣養豬協會10日於草屯森田餐廳，舉辦「台灣豬標章」推廣活動，現場讓民眾品嚐台灣豬的美味，以及認識未來如何辨識豬肉產地標章。

南投縣養豬協會理事長詹堯揮說，透過台灣豬標章做市場區隔，民眾到豬肉攤、量販店或餐廳等只要認明標章就能知道是國產豬，不用擔心來源問題，同時也鼓勵豬肉產品業者申請台灣豬標章。

詹堯揮說台灣國產豬肉新鮮好吃，養豬技術在國際上有口皆碑，有實力不怕進口豬競爭。為避免民眾無從選擇或混淆，配合政府推廣台灣豬標章，也讓縣民認識豬肉產地標示。

投縣府農業處副處長林美珠表示，縣長林明溱一直很關心豬農，未來縣府會戮力提升養豬環境，協助在地豬農養出美味好豬，在他心中台灣豬是最美味的。南投縣議會食安自治條例已三讀通過，未來將與衛生局合作稽查含瘦肉精的美豬，讓民眾吃的安心。

「台灣豬標章」因應2021年1月起台灣將進口含萊克多巴胺的美國豬肉，為區別肉品來源而設立，目前已開放業者申請，根據中央畜產會定義，擁有該標章代表業者使用的豬肉、豬直接可食用部位及其加工製品的主原料，為國內飼養之豬隻。民眾也可上網透過地圖查詢擁有台灣豬標章審核的餐廳、店家。

(中時 )