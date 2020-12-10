Janet（謝怡芬）、George（吳宇衛）夫妻檔及李霈瑜（大霈）合演的台法合製VR電影《囍宴機器人》，即將推出沉浸式體驗版本，電影10日舉行記者會，片中飾演新郎的George因故無法到場，由飾演新娘的大霈和扮演機器人的Janet出席。大霈在片中和George有摸手親熱戲，她笑說：「太爽了，可以光明正大做一些虧心事！」至於Janet則表示不介意老公和大霈在片中親熱，「他之前也拍過3P更熱烈的（床）戲」，並表示大霈和George拍戲的時候，自己都在旁邊，「我也在現場啊，如果真的，就讓了啦！」至於未來如果再合作Janet想演什麼角色，大霈語出驚人說：「可以演個臭婊子！」

Janet目前懷胎七個月，明年二月是預產期，有可能會是農曆新年，表示懷上一胎的時候，曾經情緒頓時低落，還好George是「神隊友」，如今懷第二胎，坦言還是會因為懷孕有脾氣，「都是很小的事情，前幾天他要丟掉我要吃的過期的檸檬果凍，他越想要丟，我就越不想讓他丟」，Janet表示老公被罵完之後會在旁邊偷偷笑，還會貼心安慰她。

雖然已有生產經驗，Janet現在還是藉由工作來忘掉懷孕的緊張焦慮，她表示不是怕生產過程的痛，而是對於未來的不確定，「最怕的是接下來的生活要怎麼面對，老公明年電影要上映，他要到處宣傳，究竟是我一個人顧兩個小孩，還是四個人一起跑全世界。」

大霈在《囍宴機器人》中被母親逼迫相親，目前已有圈外男友的她，表示自己曾有過這樣的經驗，「我爸安排他好朋友的兒子跟我相親，結果我翻臉」，並表示以前很想結婚，「但是過了28歲之後就不會太想了」，她也說入圍金馬獎之後，工作邀約明顯增多，還接了3場尾牙，「第一次唱尾牙，覺得很好玩！」

《囍宴機器人》監製陳斯婷透露當初看到這個案子的腳本非常興奮，融合中西元素又多線式的敘述，認為有非常多有趣的媒材可以發展這個故事，便積極爭取製作機會，而今日在記者會上，陳斯婷也正式宣布《囍宴機器人》要進行影集開發，讓「囍宴」宇宙再更完整，Janet及大霈聽完興奮表示一定要參與演出，大霈還自嘲：「我是金馬落馬女主角，很閒的啦！」《囍宴機器人》12月11日起至20日止將在「濕地 venue」展演，12月24日起至2021年1月3日將移師至高雄VR體感劇院巡迴演出。

(中時 )