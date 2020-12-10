全台唯一搬運甘蔗的五分車將有4個月時間穿梭虎尾鎮、褒忠鄉、東勢鄉。（周麗蘭攝）

虎尾糖廠今（10日）展開第113年製糖日子，糖廠周圍也將散發屬於虎尾鎮特有的甜蜜風味。（周麗蘭攝）

台糖虎尾糖廠每年開工製糖，全台唯一搬運甘蔗的五分車有4個月時間穿梭虎尾鎮、褒忠鄉、東勢鄉，與民眾生活仍息息相關，今（10日）展開第113年製糖日子，糖廠周圍也將散發屬於虎尾鎮特有的甜蜜風味。

虎尾糖廠今年期預計採收甘蔗原料254萬公噸，可產生約2.29萬公噸二砂糖，製糖期自10日開工起到明年年3月29日為止。

台糖總經理王國禧主持製糖開工典禮，雲林縣長張麗善、立委林文瑞、虎尾鎮長丁學忠、鎮代表會主席林嘉弘、縣府文觀處長陳璧君、縣議員王鈺齊、黃美瑤、陳俊龍等人一同舉香祝禱。

開工儀式舉行前，恭請福安宮糖廠媽駐駕與遶境廠區，邀請虎尾國中醒獅團及戰鼓、崇德國中節令鼓、斗南高中三太子神表演。

虎尾糖廠廠長張西德表示，製糖期間五分車行從糖廠出發，經中正路、建國一村、廉使里、褒忠鄉龍岩村，長度約15公里，請民眾能配合經過平交道停看聽，不要闖越，期間會派人員加強平交道管制工作。

台糖總經理王國禧表示，虎尾糖廠隨時代變遷，已定位為「虎尾糖業文化體驗園區」，未來將再結合縣定古蹟「酒精槽景觀區」及水利署列入規畫的2座滯洪池塑造為雲林糖業藝文特區，盼成為「雲林駁二特區」。

縣長張麗善說，未來120天每天有4班次列車行駛在虎尾、褒忠、東勢鐵道及甘蔗園間，民眾若在街道上捕獲野生小火車，務必遵守「停、看、聽」，注意行車安全。

(中時 )