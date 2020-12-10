就算新竹攻城獅是支成軍還不到半年的球隊，他們卻從新竹熱身賽、慕獅女孩、最強素人球員，到10日的街口支付冠名贊助，最後還有17日新球季開打記者會，成功創造不少討論話題，攻城獅總經理高景炎說：「因為我們想要長久經營！」

「畢竟如果我們想在第1個球季達到收支打平，最重要的收入來自票房，擁有4隊最大球場的我們，可說是擁有最不穩定的因素，」高景炎說，「所以我們當然要不斷創造新奇聲量與話題，也讓球隊可以長久經營下去，這是我們最大目標。」

或許外界對於新竹街口攻城獅這個名字，感覺有點冗長，高景炎強調，這是根據聯盟規範所訂的，因為球隊名字必須包含「屬地」、「企業」與「吉祥物」，「所以新竹街口攻城獅這個隊名，一點也不會突兀，我們也將維持至少3年合作。」

其實高景炎想的不僅於此，甚至想到更長遠的地步，「我現在最希望的，還是幫助球員擁有好的待遇，甚至提前做好退休規劃與理財建議，未來我們也會幫助球員轉型，不只是繼續留在球隊擔任教練或管理，也可能跟其他企業一起結合。」

眼見最近P＋聯盟與SBL不斷被拿出來比較，高景炎也不禁說出內心真正想法，「我當然希望可以藉此發揮輻射效應，不只P＋聯盟，就連SBL也可以越來越多人來看，這樣子台灣籃球才能有救，不是光1個聯盟好，就可以幫到台灣籃球。」

(中時 )