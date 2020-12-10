因疫情而延期的「2020年台北國際食品展」將於12月17日登場，由農委會籌組的「台灣館」以「台灣新食代，AgriNext Taiwan」為主題，精選116家國內優質廠商共同參展，為展場最大規模的國家館。

農委會表示，為推動農產品外銷及宣傳台灣特色國產農產加工食品，延續往例舉辦「2020台灣食大魅力商品」評選，針對122項參賽的優質國產農產品遴選，經由專家評比，從市場前瞻性、商品特色及發展潛力、技術創新、商品包裝設計以及營養健康成分等標準，評選出評審團大獎、金、銀、銅各1名及優勝獎6名等10項商品。

其中評審團大獎為力佳綠能生技有限公司的?果魚、金獎是雅薇股份有限公司的黑麻油薑泥調理醬、銀獎為源順食品有限公司的沒麥乾拌?、銅獎則是壽米屋企業有限公司的米屋養心殿寶禮盒，以及優勝獎包括互得惠企業有限公司的地中海式蜜蠟烏魚子、魚之達人水產股份有限公司的魚之達人產銷履歷午仔魚一夜干、花壇鄉農會農民購物中心的極致茉莉禮盒、味榮食品工業有限公司的醬職人國產黑豆蔭油禮盒組、屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班的原味昇華石斑魚片，以及蕈優生物科技股份有限公司的魔菇部落活株系列6入鮮採菇禮盒等，將透過台北國際食品展覽會活動宣傳，積極向海外買主推薦臺灣優質農產品的安全、美味及創新特色，爭取國際訂單。

農委會指出，今年「台北國際食品展-台灣館」除了食大魅力商品區，也納入「TGA農業品牌精品區」展現農委會推動TGA(Taiwan Good Agriculture)專案輔導計畫的成果；另外還有「農產品-農糧精品區」、「農產品-農情好禮區」、「調理食品區」、「水產品區」及「畜禽產品區」等專區，將精彩呈現由產地直送的臺灣蔬果魚肉等新鮮食材、科技研發的即食包裝食材、創意農產零食、精緻伴手禮、方便上菜的調味食品，以及多種健康養生榖類製品與銀髮友善食品等，呈現臺灣農產食品豐富、美味、創新的多元風貌，買家也可透過線上導覽(taiwanfresh.tw)的方式，直接接洽優質參展廠商。

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