遠傳（4904）10日公佈11月自結合併營收80.07億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.01億元與6.45億元，單月每股盈餘(EPS)0.20元。

累計至11月合併總營收713.76億元，累計合併EBITDA與稅後淨利252.33億元與77.28億元，自結稅後每股盈餘 (EPS)為2.37元，累計11月EPS已達全年度財測目標的96％。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健向上，月租型用戶數、總用戶數持續緩升；月租型用戶流失率維持低檔；iPhone 12系列熱賣挹注5G ARPU成長。消費者服務方面，推出「遠傳friDay雲遊戲」，首發上市即提供包含獨家3A大作等50款雲端遊戲。「遠傳智慧居家生態系」登場，以「遠傳智慧音箱」輕鬆串聯多元智慧裝置，輕鬆開啟智慧家庭生活的新篇章。

在營運策略奏效下，帶動11月份新經濟營收成長力道，年成長率達15％，包含電子商務營收受惠於雙11檔期、iPhone 12系列熱銷，年成長率達68％；媒體服務年成長率達16％；行動金融服務營收年成長率達10％；資通訊業務營收年成長率達4％。

遠傳持續結盟夥伴，擴大5G生態圈，包含與新北市、國衛院、亞東醫院共同開啟全台第一個「5G糖尿病連續式遠距醫療照護應用」；加入「高雄5G AIoT國際大聯盟」，協助高雄產業創新轉型。

(工商 )