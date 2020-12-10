基龍米克斯生物科技(4195)旗下基育生技11月底成功增資2.4億元（股本達3.5億元），宣示將透過經濟物種的範疇累積生物大數據，從基因到性狀，探勘新的基因標誌、建立性能關聯模型，啟動台灣精準農業佈局。

基育生技董事長游卓遠表示，公司已攜手光電業者，展開農地養水種電所需之養殖合作，利用物種原優勢開發"綠能創生"，讓農地綠能符合法令規範，持續推展，也可為公司物種原養殖提供場域支援；最快明年"雞"就可透過光電合作模式生產，後續再導入畜產、水產、農作物、及微生物 導入AI應用導入技術平台開發。

透過基因、性狀及環境大數據的收集與分析將能解決因氣候環境異常變遷、新興疾病威脅及自由貿易協定所造成之產銷失衡重大挑戰。

為此，基育生技定位為臺灣首創的農業基因體應用服務公司，致力推動精準農業，整合農業大數據及基因資料庫，開發相關檢測技術落實研發成果應用在重要經濟物種。

游卓遠指出，公司規劃鎖定畜產(豬、雞、鴨)、水產(臺灣鯛、石斑魚)、作物(毛豆)及微生物四領域，推展包括經濟物種的性能檢定工具、利用基因資訊作為精準育種參考，以及永續種原保存之三階段短、中、長期目標，藉此凝聚生物的數位孿生概念、AI應用導入、技術平台開發，群聚台灣能量鏈結國際合作。

例如，基育生技與台灣洋大學水產養殖學系合作推動「臺灣鯛水產生技產業精準育種平台」，育成具有高成長、抗病及耐逆境等優質性狀之臺灣鯛品系基因資訊後，進一步與國際大廠ThermoFisher合作開發「臺灣鯛生物晶片」協助種苗繁養殖業者選拔出最適品種，解決因氣候環境異常變遷，以及新興疾病威脅所造成之產銷失衡重大挑戰。

游卓遠說，基育生技還將攜手光電業者開發畜/魚電創生場域，整合生物大數據、基因資料庫以及相關檢測技術，落實研發成果應用在重要的經濟物種，期待能鏈接臺灣多年來產官學研的研發成果，更藉此讓綠能與生態達到平衡。

(工商 )