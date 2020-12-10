美食-KY（2723）11月合併營收17.4億元、年減6.2%，較前月份改善三個百分點：累計今年1至11月營收179.27億元、年減15.45%。

展望後市，全球公衛專家一致預期，冬季疫情不容樂觀，但法人認為，美食-KY營運規模受影響程度可望相對有限，搭配各國疫苗陸續上路，明年營收恢復的力道值得期待。

11月上海地區傳出新冠本土確診案例，壓抑消費氛圍，但大陸市場85度C門市11月的人氣仍然持續回升，同店營收由負轉正，是美食-KY合併營收改善關鍵入秋以來，大陸各地仍有零星疫情反覆的情形，難免壓抑平價烘焙行業的整體消費動能。但85度C受惠一系列成功的新品帶動，日均單店營收連續三個月成長。進一步分析，85度C過去幾個月推出的麵包及蛋糕新品，強打質量提升，搭配親民的價格，持續拉開與競爭對手的差異，是成功獲得消費者青睞的關鍵。

美國自11月迄今，新冠疫情快速升溫，加州更已率先重啟各項限制民眾行動的政策，但85度C持續開業的門市仍然保持客流及營收的穩定，甚至較10月份微幅改善。但法人也指出，若和去年同期相較，今年的營收仍有落差，因為去年同期有數間新店在11~12月間陸續開出，拉高比較基期。

在全球餐飲業受到新冠疫情重創之下，能夠兼顧員工及消費者安全，並獲得消費者信任的品牌，才能夠維持穩健營運，更凸顯品牌價值的重要。在全球權威品牌價值調查機構Interbrand最新公布的2020年度榜單中，美食-KY連續十年獲選台灣二十大最有價值品牌，更連續五年成為唯一上榜的台灣餐飲品牌。法人也認為，最新的調查結果證明，儘管今年的營收動能因外部環境影響而遇到逆風，但透過自有品牌及通路建立的品牌價值，仍是美食-KY明年營運穩健回升的關鍵。

(工商 )