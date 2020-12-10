◎北迴線停駛一周 公路接駁破20萬人次

台鐵猴硐至瑞芳正在搶通中，交通部協調公路總局啟動公路接駁，在短途客運接駁，12月9日共開客運150班車、疏運旅客約1036人；累計開行客運1052班車、疏運旅客8996人。至於往返台北宜蘭或花蓮的長途客運接駁，12月9日共開客運1396班車、疏運旅客約2萬6395人；累計開行客運1萬65班車、疏運旅客20萬8678人。

◎新增4境外移入3人無症狀 印尼及菲律賓移工確診

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，其中1例為印尼籍30多歲女性(案722)，其餘3例均為菲律賓籍，分別為20多歲男性(案723)、30多歲男性(案724)及40多歲女性(案725)。

◎劫竹北通緝犯中彈女慘況曝光！左右大腿各卡1彈

通緝犯籍斯瀚10日下午在基隆落網，仍有一位李姓女子在逃，據了解，逮捕過程中，歹徒駕駛黑色轎車衝撞警方，員警為自保開槍，一名接應曾姓女子坐在副駕駛座雙膝中槍，目前意識清楚，送醫救治，此外，車輛右側前、後輪，左側前輪皆爆胎，車身殘留5處彈孔，現場血跡斑斑。

◎卡娜赫拉與甜點夢幻組合 迎耶誕爆人氣

後疫情時代！不能出國過耶誕節，也有浪漫過節氣氛，超可愛的卡娜赫拉小動物聖誕樹，大大矗立在中友百貨前廣場，起結合夢幻美食甜點10日開展至27日止，來自日、韓、義大利等外國美味甜點，開展首日吸引「卡娜赫拉迷」與「甜食控」前來，人潮擠爆。

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(中時新聞網)