2020歷經總統大選、新冠肺炎疫情、高雄市長罷免、開放萊客多巴胺美豬，立法院的各黨立委也相當盡職為人民服務，據最新立委網路聲量民調顯示，台灣基進立委陳柏惟、國民黨吳斯懷、陳玉珍進入2020年度聲量排行前三名。

2020年度前十大立委聲量排行榜。(圖/翻攝自 聲量看政治)

據臉書粉專「聲量看政治」10日公布關鍵字統計網站《新聞易數》資料顯示，113席立法委員，「全年度網路即時新聞社群聲量」的前十名，分別是「陳柏惟、吳斯懷、陳玉珍、蔣萬安、蘇震清、王定宇、王婉諭、林為洲、游錫堃、高嘉瑜」。

「聲量看政治」指出，陳柏惟獲得第一名原因在於，在選舉期間，以黑馬之姿打敗顏寬恒，在選後目前的立委任期，也引發不少話題，受到媒體與網友關注。

緊追在後的吳斯懷，由於其反年改背景及曾赴大陸參加活動引起爭議，成為網路話題人物，擔任立委後，其言行舉止也備受網友及媒體矚目。第三名的陳玉珍，今年就任立委後，以「杯葛議事與衝撞聞名」。網路上也曾出現例如「見縫插珍、夾手他人、萬安緊抱」等新興網路詞。

國民黨立委蔣萬安。(本報系資料)

第四名的蔣萬安，在上一屆因杯葛一例一休爆紅，而其蔣家背景以及帥氣外型，深獲藍營不少群眾支持，也被外界傳為2022台北市長國民黨的熱門人選，但至今蔣萬安本人並未明確表態。

第五名的則是因「立委集體收賄案」等事件，登上媒體版面的民進黨立委蘇震清，目前由法院進行案件審理中，目前民進黨已暫時將他停權。

【2020年度前十大立委聲量排名 陳柏惟、吳斯懷、陳玉珍分列前三 高嘉瑜吊車尾進榜】 根據新文易數所提供與統計的，2020年全年度即時新聞社群聲量，進行分析。在立法委員方面，113席立委中，全年度網路即時新聞社群聲量的前十名，分別是陳柏惟... 由聲量看政治發佈於 2020年12月9日 星期三

(中時新聞網)