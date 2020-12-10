電動車大廠特斯拉在今年的年度盛事「電池日」，執行長馬斯克(Elon Musk)表示，正在研發的代號為「4680」圓柱形電池，雖提供前所未有的效能，預計也不會太快上市，讓部分投資人當時相當失望。然而，獲得全球前首富比爾蓋茲、福斯汽車（Volkswagen）投資的電池公司「QuantumScape」，近期公布最新研發的固態電池數據相當驚艷，2天股價狂飆70%。

QuantumScape透過肯辛頓資本（Kensington Capital）以SPAC方式上市，價位落在40美元左右，短短上市2天，該公司股價來到75.14美元，飆漲超過70%。由於電動車的成本與性能很高部分取決於電池效能與擁有的數據，QuantumScape所發表的電用電池確實讓市場充滿期待。

至於特斯拉車用電池發展前景，馬斯克當時表示，正在研發代號為「4680」的圓柱形電池，將提供當前電池提供電力的5倍、功率高出6倍，整體續航力提高16%，成本也是當前電池的一半。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，QuantumScape所公布新一代固態電池數據，將在15分鐘內充電至80%的容量，為特斯拉超級充電站的一半時間。報告指出，該款電池可以在攝氏負30度低溫運作，使用周期超過800次，比市場上所有的電池壽命孩要長，容量耗損也低於其他家的品牌，技術上也沒有陽極，所以不會被陽極端的鋰降低效率。

QuantumScape執行長Jagdeep Singh表示，這些數據表示該款鋰金屬固態電池有潛力縮小電動車與傳統引擎車的差距，讓電動車更快速更新全球車市。

特斯拉聯合創始人、前首席技術長JB Straubel也在QuantumScape記者會上讚嘆，該款電池的性能是史無前例的，由於電動車電池的進步幅度過去只有個位數進步，該技術的能量密度幾乎是提升50%，這在技術上是難以達到的成就。

(中時新聞網)