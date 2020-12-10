美國財政部周三（9日）公布新一輪制裁，根據《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁外號「崩牙駒」的澳門知名黑道人物、同時身兼大陸政協委員的尹國駒，以及3間由他控制的公司。

美國財政部宣布，對中國大陸14k「三合會」有組織犯罪集團首領兼中共政協委員的尹國駒（Wan Kuok Kai）實行反腐制裁，制裁對像還包括尹國駒領導的三家實體。14K是全球最大的中國有組織犯罪集團，從事販毒、非法賭博、詐騙、人口販運等一系列不法活動。

不過據港媒指出，外傳尹國駒有大陸政協委員身份，但翻查各種文件，並未發現他擔任過政協委員的資料。

《美國之音》引述財政部聲明稱，受制裁的3間由尹國駒控制的企業及組織包括設於香港的東美投資集團有限公司、設於帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及設於柬埔寨的世界洪門歷史文化協會。

美國財政部指出，世界洪門組織選擇與馬來西亞和柬埔寨的精英人士合作，繼續執行「海外中國行為人試圖讓他們的行動符合中國『一帶一路倡議』計劃」和中共其它主要倡議計劃「的條件來掩蓋非法的犯罪活動」。此外，尹國駒亦從事貪腐活動，包括盜用國有資產、侵佔私人財產以獲取個人利益；並涉及政府合約和開發天然資源等的貪污或行賄。

另據《東網》報導，尹國駒在2018年曾稱會大力支持「一帶一路」倡議，計劃在一帶一路沿線區域成立「洪門安保公司」為國家招商引資，並保障中國商人合法利益，又揚言將集資3,000萬美元成立種子公司及上市。他亦聲言，世界洪門歷史文化協會是愛國的民間組織。

尹國駒在澳門的政權移交給中共前是著名的黑道老大，曾有「澳門地下總督」之稱。1998年5月，澳葡政府司法警察司司長白德安之座駕被炸，尹國駒被指涉案而遭拘捕，判刑13年10個月。2012年出獄後從事慈善事業，行事極為低調。

尹國駒曾於1998年投資1400萬港元拍攝《濠江風雲》，邀請香港影星任達華做主角，主演崩牙駒自己成長為黑道老大的故事。電影充滿暴力情節，上港澳上映不久遭到禁映。

(中時新聞網)