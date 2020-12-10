今是「國際人權日」，蔡英文總統應「臺灣民主基金會」邀請，為「第15屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」錄製致詞影片強調，臺灣有決心在促進國際人權上扮演更積極的角色，也希望跟大家一起努力，做人權理念的散播者和培育者，讓我們共同的信念，在世界各地開花結果。

總統錄影致詞指出，她要恭喜「亞太國家人權機構論壇」（Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, APF）獲得本屆「亞洲民主人權獎」。

她說，過去14年來，APF努力讓人權理念在亞太地區扎根茁壯。它不僅舉辦各項活動，是人權理念的散播者，也是重要的培育者，讓人感到很敬佩。

總統說，APF長期支持亞太地區國家，建立獨立的國家人權機構，並且強化已經成立的國家人權機構。從成立之初的5名會員，到現在，APF的成員，已經有來自亞太地區25個國家的國家人權機構。

總統說，因為APF這個平台，成員機構可以分享各國的經驗，合作因應共同的人權挑戰，讓亞太地區的人權發展，能夠不斷向前邁進。

總統表示，今天「亞洲民主人權獎」的表揚，不只是彰顯APF的貢獻，也是向所有參與APF的夥伴，致上最深的感謝和敬意，今年APF獲獎，不論對臺灣或世界，都有特別的意義。

總統說，就在今年8月，臺灣的「國家人權委員會」已經開始運作。這是臺灣促進人權發展的重大里程碑，我們堅定地走在這條道路上，APF正是臺灣可以和世界接軌的合作夥伴。

總統說，從過去以來，APF就很關注臺灣成立「國家人權委員會」的歷程。上個月，人權會的陳菊主委也跟APF秘書處代表進行了視訊座談，就許多議題交換意見。

總統表示，她始終相信，臺灣的人權經驗可以為國際社會帶來獨特的貢獻。藉這個機會，我也要特別感謝APF對於臺灣人權發展的支持和協助。

總統說，過去，臺灣面對威權統治，以及艱鉅的人權議題，都能夠團結合作，一步一步地帶來突破和改變。這也是跟海外夥伴，一起走過的路。

在疫情衝擊全球，充滿挑戰的這一年，APF的獲獎，也讓我們看見，它凝聚各方努力所累積的成果，更再一次提醒世界，跨國合作的強大力量。

(中時 )