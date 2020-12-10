《親愛的殺手》電影上映後，導演賴孟傑與主演鄭人碩、邱偲琹、喜翔在首週末三天，兵分二路勤跑各大戲院映後QA謝票，邱偲琹每每分享都泛淚直說：「再次想起片中角色的心境讓我很難過，很開心能藉由這部電影讓觀眾看到不一樣的我。」除此之外，超過50位演藝圈名人好友們也都大方力挺支持，徐若瑄大讚：「大膽、勇敢、寫實！」；林依晨看完電影後則有感而發表示：「照顧者與被照顧者都是被困住的人，什麼是真正的自由？什麼才是無盡的牢籠？」

電影上週五在台上映，主創團隊在台北兵分兩路，勤跑映後座談活動，觀眾們皆熱情踴躍提問，也讓邱偲琹坦言彷彿片中角色「泡麵」再度上身，數度感動泛淚：「再度回憶起泡麵的心境讓我忍不住想哭，真的很喜歡這個劇本，也非常開心，透過這部電影可以讓更多人看見不一樣的我！」鄭人碩則是分享：「電影中的角色雖然看似跟過往的演出一樣悲慘，但希望大家都能看出我不一樣的演出方式。」

演藝圈名人看完電影後也紛紛推薦力挺支持，其中「小徐監製」徐若瑄大讚：「大膽、勇敢、寫實，是一部特別的電影！」；邵雨薇則表示：「看到互相依靠的兩個人，浪漫與痛苦扭曲交織在一起。」；林依晨看完電影後有感而發在IG上發文分享：「兩個孤獨而不敢期待被愛、不能盼望未來的靈魂，反而能夠擁抱彼此殘缺。長照議題裡，照顧者與被照顧者都是被困住的人，什麼是真正的自由？什麼才是無盡的牢籠？」另外還有蔡淑臻、李淳、李杏、李沐、魏曼、蘇達、蔡瑞雪、陸明君等，超過50位演藝圈好友們皆給予好評。

(中時 )