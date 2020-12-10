32歲日本女星戶田惠梨香，昔日憑著在電影《死亡筆記本》飾演彌海砂一角，令台灣觀眾印象深刻。有著男星殺手之稱的她，曾與勝地涼、加瀨亮、村上信五、綾野剛等傳出緋聞，然而她今(10日)突然宣布閃嫁同歲男星松坂桃李，令粉絲相當訝異，震撼兩人什麼時候在一起的！？

據日媒報導，戶田惠梨香與松坂桃李在今日宣布結婚，兩人曾在2015年合作電影《王牌大騙局》，不過並未傳出交往消息。稍早兩人也分別在社群網站證實結婚喜訊，松坂桃李更誠摯地說：「隨著生活環境的改變，我會有更多的責任和覺悟，對任何事情都會認真對待。」也不會忘記對大家的感謝之情，會以演員身分更加努力。

戶田惠梨香曾與松版桃李合作電影《王牌大騙局》，但並未傳出緋聞。(取自日網)

雜誌男模出身的松坂桃李，是日本演藝圈的當紅男星，曾演出電視劇《小梅醫生》、《完美醫生》，還有電影《科學小飛俠》、《娼年》、《新聞記者》等多部作品。與綾瀨遙傳過緋聞的他，早前受訪時，更透露父親為他取名松坂桃李的背後有趣故事，稱「桃李」靈感出自中國西漢時期著名的史學家司馬遷所撰寫的《史記》中的名句「桃李不言 下自成蹊」。

松坂桃李2018年上節目罕見吐露感情事，坦承曾與知名女星交往，若想要公開約會，對對方來說也是不容易的事情，同時也強調現在的他單身中。而當時松坂桃李這段影片也在日網引發討論，不少網友皆瘋猜他口中曾交往過的知名女星就是綾瀨遙。但任誰也沒料到，他保密功夫到家，直到戀情開花結果後，才公開與戶田惠梨香戀情。

(中時新聞網)