台南東區停車場起火 整排汽機車遭火舌吞噬 17:212020/12/10 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市東區某車業停車場，下次近5時發生火災，數台汽機車陷入火海。（讀者提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市消防局救災救護中心10日下午獲報，指出東區裕農路某車業的戶外停車場起火燃燒，數台汽機車陷入火海，消防局出動搶救後，火勢在15分鐘內撲滅，無人受傷。 台南市消防局救災救護中心10日下午4時53分獲報，指出東區裕農路某車業的戶外停車場起火燃燒，竄出陣陣濃煙，數台汽機車頓時陷入火海，消防單位隨即出動13台車、25人前往灌救，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人受傷。 消防局指出，詳細起火原因，正由火調科全力釐清中。 超速違規層出不窮 花縣警局設置雷達測速照相加強取締 台南社大電影社公共影展 拍出失智與照顧者的心聲 (中時 ) #汽機車 #起火 #台南 #火災 #停車場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6日才剛撞！台鐵今晚再度撞牛 自強號機車鼻頭蓋受損 19:552020/12/09 生活 元大證2檔ETN掛牌 搶搭電動車、半導體成長趨勢 04:102020/12/10 證券．權證 統一集團募集4.2萬件二手衣 捐社福機構 09:422020/12/09 生活 台南殯葬少東遭槍殺 搶救逾2個月不治捐眼角膜遺愛人間 08:252020/12/10 社會 高雄異味刺鼻民喊救命 歷史哥怒：他還在睡？ 17:442020/12/09 政治 台南西港香科三部曲 攜西港文化祭百坪草蓆迷宮12日登場 14:462020/12/10 寶島 屏警高屏橋處理車禍 臨停機車竟造成來車追撞 18:572020/12/09 社會 12月第2個周末台南市區活動多 交通局發布封路資訊 17:102020/12/09 寶島 絕版出清 優渥實木廠拍 12月10日 登場 04:102020/12/10 產業特刊 全國議會軟網賽台南登場 選手之夜破紀錄 22:152020/12/09 寶島 歸仁雜草大火臭翻南臺灣找無事主 地主台糖當替死鬼遭罰127.5萬 13:002020/12/09 社會 社會熱門新聞 老婆愛上毒梟竟去劫囚 丈夫見警上門才知被綠了 - 社會 劫竹北通緝犯 女密友中彈慘況曝光！左右大腿各卡1彈 - 社會 落網畫面曝光 毒梟逃亡21小時 「人妻」女友上銬狼狽坐路邊 - 社會 新竹大毒梟遭女友劫囚被逮 反咬警：是警察讓我打電話聯絡 - 社會 青山宮遶境活春宮爆熱議 赤裸男女身分恐曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。