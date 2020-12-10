台南市消防局救災救護中心10日下午獲報，指出東區裕農路某車業的戶外停車場起火燃燒，數台汽機車陷入火海，消防局出動搶救後，火勢在15分鐘內撲滅，無人受傷。

台南市消防局救災救護中心10日下午4時53分獲報，指出東區裕農路某車業的戶外停車場起火燃燒，竄出陣陣濃煙，數台汽機車頓時陷入火海，消防單位隨即出動13台車、25人前往灌救，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人受傷。

消防局指出，詳細起火原因，正由火調科全力釐清中。

(中時 )