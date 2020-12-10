國際美元止跌，主要亞幣走弱，且台股漲多後回檔並重挫逾百點，外資擴大賣超，新台幣升勢也減弱，但央行尾盤略縮小調節幅度，使得新台幣逆勢收升，上演股匯不同調，終場收在28.506元兌1美元，續創逾23年新高，升值0.4分，為連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量9.72億美元。

外匯交易員指出，美股科技領跌，台股在屢創新高後，波段漲幅不小，也跟著主要股市漲多回檔整理，但仍站穩「萬四」不變，主要亞幣的韓元、人民幣紛紛回落，新台幣升勢也暫歇。至於外資雖大賣台股143億元，轉為匯出並不明顯，新台幣也沒有貶值的理由，尤其央行建立新的「雙防線」，盤中28.2元及收盤28.5元，看來會再撐一陣子，央行或許會等17日第四季年終理事會後再做定奪。

外匯交易員認為，國際上目前正面消息多，新冠疫苗開打，美國新的經濟刺激方案，歐洲央行（ECB）會議預料也將再推經濟刺激舉措，但股匯市由於近來持續上衝，已顯得太過激情，回檔整理應該就是以「中場休息」解讀，不排除隨時再啟動新的攻勢，也代表新台幣仍是欲弱不易，新的「雙防線」也難避免將再做調整。

(工商 )