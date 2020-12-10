電子零組件代理商安馳科技（3528）受惠推廣工業物聯網解決方案有成，加上雲端邊緣運算及5G高速傳輸等相關整合方案出貨量明顯提升，11月營收達4.2億元，締造歷年同期新猷，且較去年同期成長14.26％，推升今年以來累計營收達46.36億元，同步改寫歷年新高紀錄。

安馳表示，第四季營運呈現淡季不淡，主因全球在家工作風潮快速興起，智慧工廠及遠端遙控相關產品需求明顯增溫，帶動公司在工業物聯網及智慧監測等相關應用產品出貨量大幅提升。

安馳旗下ADI產品線今年全面從物聯網（IoT）架構升級為人工智慧物聯網（AIoT）應用，第三季也開始推出工業物聯網（IIoT）、震動監控系統（CbM）、電池監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機。其中智慧工廠用的CbM相關解決方案可提供客戶設備管理與維護的自動化即時監測，目前正積極與客戶進行終端測試驗證，預計明年上半年開始量產出貨。

至於Xilinx產品線方面，除雲端運算、高速傳輸及邊緣整合等相關應用方案出貨量持續增加，第三季新推出Xilinx新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，已取得工業電腦客戶大數據分析伺服器訂單，目前進入驗證階段，預估明年上半年放量出貨。

此外，安馳今年新代理產品線Qorvo主攻高階5G及Wi-Fi 6市場，透過專有的高傳輸RF設計與氮化鎵製造技術，結合5G高階無線射頻（RF）與前端（FE）整合模組，提供下游客戶高完整性的傳輸方案，今年下半年開始陸續導入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。公司目前積極研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，期望進一步提升在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率，未來也將朝國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案邁進，維持公司營運穩健成長動能。

(工商 )