王品（2727）受惠台灣事業群強勁成長，加上中國大陸事業群恢復疫情前水準，11月營收13.4億元，年增10.7％，創歷史同期新高。王品今年前11月累計營收136.8億元、年減8.01％，衰退幅度較前10月9.68％持續收斂。展望後市，進入年底餐飲旺季王品集團全力搶攻微型尾牙及秋冬鍋物商機，衝刺營運成長動能。

王品台灣事業群今年飆速衝刺，11月營收8.8億元，超越2013年8.6億元，改寫同期歷史新紀錄；年增率17.45％，是台灣事業群自5月份以來，連續第7個月改寫近年新高、也是連續5個月達到雙位數成長。而王品台灣事業群累計1-11月營收達95億元，年增6.25％，全年營收有望超越去年紀錄。王品大陸事業群11月營收4.6億元，與去年持平，顯示已回復疫情前的水準。

受疫情影響，科技及金融業今年紛紛取消大型尾牙，王品因應趨勢積極搶攻部門聚餐的「微型尾牙」商機。同時，王品12月共計有18家門店新開及改裝營運，預期可為集團營運動能加溫。

台灣王品積極發展鍋物品牌，「和牛涮」12月將插旗台中文心、台北林森北。「青花驕」11月在台北市喜迎第二間門店，正式進駐光復南商圈。「聚 北海道鍋物」成功開發出新商模，自助吧提供新鮮野菜、特色副食、甜點無限享用，11月宜蘭新月、台北忠孝SOGO店開幕就引爆排隊熱潮，12月將前進「台中美食一級戰區」公益路二段及台中米平方商場。除了鍋物品牌，既有品牌包含：享鴨、藝奇、原燒等，也將以新風貌迎接消費者。

東北季風報到，全台氣溫驟降，帶動鍋物業績成長，王品集團聯合旗下8大品牌、30種鍋物料理，推出「王品鍋物季」，一系列優惠吸引消費者，有望挹注年底前營收。同時「自煮火鍋」商機爆發，王品旗下「萬鮮」公司10月與全聯合作，上架「石二鍋」、「聚 北海道鍋物」的4款常溫鍋底，締造銷售佳績，其中「石二鍋」鮮菇百味蔬食鍋更躋身全聯的十大鍋底熱銷排行榜。

此外，石二鍋超人氣「丸子三兄弟」- 蝦爆起司丸、爆濃海鮮球、芋香貢丸日銷破千包、至今飆賣超過5萬包，其中又以芋香貢丸最受消費者青睞，預計於12月底上架愛買量販店。「麻佬大」11月重磅回歸，將招牌大紅袍麻辣鍋變成個人冷凍鍋底賣進全聯，內附豬肉片、凍豆腐、黃金魚蛋等豐富配料，微波加熱就能吃到勁辣香濃的麻辣鍋。「萬鮮」積極拓展銷售通路，包含全聯、家樂福、7-11、全家、萊爾富…等6大通路、推出11款商品，營收較10月成長一倍，成為王品集團的新亮點。

(工商 )