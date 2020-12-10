桓鼎-KY(5543)下午舉行法說會，日前收購聯鋌營造100%股權後，營收來源增加，今年營運添新動能，由於明年度可望貢獻全年度的營運，預期將推升公司的業績表現。

桓鼎總經理莊宏偉說，目前集團核心橫跨4大功能，包含趨勢設計、節能建材、土木營造及全球銷售，收購聯鋌營造100%股權後將為今明兩年營運增加新的動能，此外，公司先前陸續得標5.02億元高雄港務局第七貨櫃中心計畫辦公大樓相關興建工程，同時以取得臺鹽(1737)轉投資的臺鹽綠能3.08億元漁電共生土木工程採購案。

桓鼎-KY日前董事會通過將發行國內第一次有擔保可轉換公司債及辦理現金增資，目前暫訂發行價格每股60元，用來償還銀行借款，以強化財務結構與降低負債比率。

桓鼎-KY旗下包含歐華瑪、崇佑、聯盛國際及聯鋌營造等公司；去年營收比重分別約吊頂龍骨36.46%、金屬隔間牆體30.14%、金屬天花板20.06%、其他13.35%；目前在上海松江及江蘇鎮江都有廠房，分別占地約27畝及70畝；目前在江蘇鎮江積極新建廠房，占地86畝，主要生產潔淨牆板及金屬製品等產品；新廠規劃總產能約200萬平方米，第一期預計明年第二季投產。

(時報資訊)