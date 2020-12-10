長聖(6712)計劃將在明年初上櫃，公司著眼於新藥開發及細胞療法，除了完整佈局免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，提供多樣化細胞治療產品外，也聚焦治療癌症、心肌梗塞、腦中風與新型冠狀病毒感染症等重大疾病的新藥開發。

長聖生技成立在2016年12月，持續推進新藥ADCV01、UMSC01新藥臨床試驗及全力開發世界研發趨勢CAR001產品(長聖的CAR001產品可望以特殊標靶HLA-G克服現行CAR-T產品在實體腫瘤、降低細胞因子釋放綜合症 CRS)副作用及異體移植的突破)。長聖指出，公司新藥已吸引資本市場的關注，潛在國際授權對象及合作開發夥伴目前積極洽談中。

長聖指出，特管辦法細胞製劑製備具有相輔相成的效果，公司擁有多項細胞療法技術，並具備三間細胞製備廠，長聖2020年協助衛福部委託台灣生醫品質保證協會(TSQA)進行的細胞製備場所GTP模擬查廠。

(時報資訊)