麗清(3346)11月合併營收達4.77億元，改寫近兩年單月新高，年成長27.68％；累計前11月合併營收達38.44億元，年成長3.97％。主要進入汽車產業傳統旺季，且11月大陸新車銷售市場實現連續5個月年增率8％左右的速度增溫，帶動麗清LED車燈模組的拉貨力道增加，尤其在新車款廣汽GS4訂單自7月開始加入量產後，催動LED車尾燈需求更為強勁，貢獻公司上海廠產能利用率保持95％以上。

今年受疫情影響，各品牌廠商對於今年銷量目標普遍皆下調，但至年底各品牌車廠的促銷策略及新車款也開始加速推出，然目前大陸汽車市場面臨缺工缺料的狀態，汽車產業供應鏈皆謹慎面對2021年新車銷售市場表現與大環境不確定性的因素。

麗清指出，面對車用晶片短缺問題，由於公司皆是依客戶年度訂單進行備料，目前料件庫存仍足以支應未來半年以上訂單，另一方面，品牌車廠加速發展新能源車、電動車、智慧化等的技術進程，將帶動新車應用LED車燈模組及車頭燈控制器的滲透率提升，有助於麗清營收正向成長。

(時報資訊)