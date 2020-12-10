韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)受惠百貨周年慶人潮及集團12周年慶帶動，2020年11月淡季營收仍年增達4成、續創同期新高。展望後市，集團推出多項活動搶攻微型尾牙商機，並看好聖誕活動可望為百貨賣場帶來人潮，對集團12月營收帶來正面效益。

豆府公布11月自結合併營收1.65億元，雖較10月1.71億元小減3.55％、仍較去年同期1.17億元成長達40.74％，續創同期新高。累計前11月合併營收16.31億元，較去年同期12.56億元成長達29.85％，亦續創同期新高。

豆府表示，11月為餐飲業傳統淡季，受惠百貨賣場邁入周年慶第二波衝刺期，帶動人氣和買氣，加上集團歡慶12周年推出「豆陣回娘家」活動，使門市業績維持穩定成長。此外，在超商通路上架銷售的「個人包人蔘雞湯」亦取得優異成績，使11月營收續創同期新高。

由於國內疫情再度升溫，政府12月啟動秋冬防疫專案因應，豆府對此嚴陣以對，持續主動積極自主防疫，除了員工檢測體溫、全面配戴口罩等，亦嚴格控管料理品質，並在用餐區設置隔板，務求提供顧客安全且安心的用餐環境。

展望後市，隨著時序步入尾牙春酒旺季，豆府旗下涓豆腐、銅盤、姜滿堂等品牌推出專屬折扣優惠、抽獎等多項活動，搶攻疫情帶動的「微型尾牙」需求商機。而全台各地陸續舉辦各項聖誕活動，預期將為百貨賣場帶來人潮，亦可望對豆府12月營收帶來正面效益。

(時報資訊)