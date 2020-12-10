記憶儲存品牌廣穎(4973)11月合併營收3.82億元，年增率10.4%，比10月高檔4.1億元則減少約7%；2020年1~11個月合併營收為39.3億元，相較去年同期有13.3%的增長。

展望營運後市，廣穎指出，可預見市況將持續受疫情影響，公司將堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」及「電子商務平台」三大領域，讓業績成長得以延續。

廣穎電通表示，自第三季以來，面對傳統旺季拉貨需求，公司也加快推出新產品的腳步。看好SSD（固態硬碟）因疫情續燒，帶動宅經濟商機，銷售暢旺，推出固態硬碟產品，提供自行升級、組裝電腦、遊戲玩家和影音編輯工作者高性價比的選擇方案。發表專為行車記錄器、監視攝影機、安全監控系統所打造的全新Golden系列microSDHC/SDXC記憶卡等產品。

此外，廣穎接連榮獲國內外各大獎項。包括：三連莊獲得「德國國家設計獎(German Design Award)」、13連霸「台灣精品獎」、國家級榮耀「國家發明創作獎」與「金點設計獎」。

(時報資訊)