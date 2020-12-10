台灣秋冬季特別濕冷，但又想出去玩該怎麼辦？參觀博物館最適合不過！台灣從北到南有數百間別具特色的博物館，KLOOK精選全台8大不只好玩更好拍的博物館，讓你在探索文化的同時還能留下美麗照片和回憶，選個週末就出發探訪這些好玩又好拍，還能增加知識的博物館吧。

左至右、上至下依序是故宮、奇美博物館、國立台灣史前文化博物館南科考古館、幻覺博物館、台南左鎮化石園區、朱銘美術館、計程車博物館、積木博物館。（圖二授權：IG @beckhamhong66、圖三圖片授權：IG @alan7022814，其餘由KLOOK提供）

穿越古今的「故宮博物院」

大家小時候都去過的「故宮博物院」，館藏多達69萬件，是華夏民族的文化寶庫，涵蓋中華五千年多歷史，除了值得細細探究以外，更適合在這裡拍攝歷史古裝大片，一秒穿越古今；故宮博物院更將在12月19日首次於夜間舉辦古裝宮廷趴「穿越古今故宮之夜」，也是故宮首度開放夜間全區導覽，現場提供古裝配件小道具借用，讓古代宮廷迷可以輕鬆穿搭拍照，限量85折早鳥優惠票於KLOOK獨家販售。

一秒陷入歐風的「奇美博物館」

從踏入「奇美博物館」園區的那一刻起，相機快門就停不下來，佔地遼闊的奇美博物館園區以希臘神話故事為主題，讓人有彷彿置身歐洲宮殿的錯覺。在充滿聖誕氛圍的12月，園區除了設置了經典高聳的聖誕樹，參加奇美博物館的「奇美聖誕週末」還能體驗聖誕舞會或逛逛聖誕市集，喝著熱紅酒、吃著肉桂捲，悠閒地觀賞戶外電影，感受獨特的歐洲風情與聖誕氛圍。

文青風十足的「國立臺灣史前文化博物館南科考古館」

國立台灣史前文化博物館南科考古館為全世界唯一設立在科學園區的考古館，建築外觀以黑色方塊及白色線條為設計美學，不管從空拍或遠眺看起來都十分神似魔術方塊，沉穩的建築風格隱身在植栽叢林裡，讓充滿科技感的台南科學園區，注入了新的元素。位在館前出土於道爺遺址的蔦松文化人面陶偶，是博物館典藏的代表性文物之一，更是台南有名的網美打卡點。

眼見不為實「台中幻覺博物館」

紅遍全球的超人氣「幻覺博物館」免出國在台中就能體驗，館內利用光影、線條、形狀等設計，讓視覺出現不同效果，讓你懷疑自己看到的景象，徹底顛覆你的想像！館內有多個主題體驗區，像是變大變小、萬花筒鏡、閃閃燈光屋、漂浮等，不僅超有趣外也適合拍照分享

探訪史前時代「台南左鎮化石園區」

台南左鎮化石園區是全台唯一的化石主題園區，也是台灣本土化石館藏之最，館藏超過4,600件，大量海象和陸相生物化石，包含猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、貝類...等，館內模擬左鎮的地層岩壁，提供多種趣味實境互動裝置，富有寓教於樂價值，無論你是不是化石迷，都能在這座化石寶庫挖到寶！

結合山海的藝術品「朱銘美術館」

位在金山區的「朱銘美術館」佔地遼闊，室內外展區共達11萬平方公尺，背後的藍天、山脈、綠意草坪與海洋，和戶外大型石雕作品交織成一幅結合山海的藝術品，展現與自然的完美結合，激發你的無限想像；這裡也是全台灣最大的公園美術館，天氣晴朗時來到朱銘美術館除了可以沈浸在自然與藝術裡，還能來這裡拍出各種充滿現代藝術感的網美照。

開啟任意門來到異國「計程車博物館」

世界上獨一無二以計程車為主題打造的「計程車博物館」，蒐集上千件來自日本、紐約、倫敦、柏林等地的計程車與模型，各種古董車造型十分討喜，來到這裡除了可以參觀各種計程車模型外，還能與亮眼吸睛的計程車合照，彷彿置身在異國；博物館內還可以玩軌道滑車、三輪車、和最新推出的計程碰碰車，從拿到門票開始就超好拍，擁有3種國家計程車造型門票，不僅超可愛外還能將門票DIY摺成立體紙計程車。

繽紛色彩世界「積木博物館」

亞洲首座積木博物館館藏超過千件作品、百萬顆積木，從生產積木的原料與模具，帶你一窺這個小方塊的傳奇演化史，館內收藏有全球最長的「積木清明上河圖」、全台首見的發光積木作品、數百件國內外大師級鉅作，來到積木博物館感受積木的無限創意，還能與繽紛多彩的積木作品互動拍照。

(中時新聞網)