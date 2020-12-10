金崙派出所員警日前在巡邏時，發現1名年約7歲女童神色不安的在街上步行，立刻上前詢問情況，才發現她是居住金崙村部落內的賓茂國小學生，警方為避免女童發生意外，隨即以巡邏車護送其平安返家，原來媽媽只是睡過頭忘了接女童。

金崙派出所所長楊敏輝、警員高浩鈞日前在街上值勤時，在發現1名身材嬌小且揹著大書包的女童行經超商前，該名女童走路略有搖晃表情慌張，立刻引起警員注意並上前關心，才了解原來正逢周三學校只上半天課，平日都由家長親自接送，今日卻遲遲等不到家長。

女童只好憑著記憶從學校自行走路返家，恰巧被在附近巡邏的員警發現，所幸，她雖然不記得家裡電話號碼，但能說出自家住址，警方將她護送到家後，發現前後門都上了鎖，立刻向屋內大聲呼喊。

從睡夢中驚醒的女童媽媽表示，由於剛下班有點疲倦，想小睡一下後再去接女兒，不料竟然睡過頭！直到聽見警方在門外呼喊，才從突然驚醒連忙開門，發現女兒已由員警護送返家，感激地向員警道謝。

(中時 )