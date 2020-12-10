ADIDAS等品牌客戶恢復下單動能，加上油價上漲連動產品價格調整，遠東新（1402）11月合併營收187.92億元，已衝今年單月新高；遠東新指出，在疫苗可望陸續問世，品牌客戶對消費市場漸恢復信心，下單動能轉強。加上下半年油價逐步上漲，也帶動了紡纖產品價格往上調整，整個產業環境景氣是往正向走的，預期2021年的營運會比今年好。

受到上半年疫情的衝擊，遠東新累計1-11月的合併營收1,863.25億元，年衰退還有18.88％。

遠東新主要的紡纖產品為純對苯二甲酸（PTA）、聚酯等，在油價上漲，相關產品原料價格也上漲，所以，遠東新的主要紡纖產品價格也跟著連動，因此，今年下半年的營收獲利也逐步走揚。

另外，隨著各國疫苗研發進度加快，全球服飾及運動類產品的消費市場也快速恢復，ADIDAS、NIKE等廠對市場消費的信心逐漸增強、營運也逐步改善，因此，下單動能也轉強。遠東新指出，下半年客戶的下單動能確有增強。

遠東新指出，在產品價格上漲、訂單數量增加下，下半年的營運逐季成長是可預期的。不過，法人指出，因上半年受疫情的衝擊較大，遠東新全年的營運還是比去年衰退的。

遠東新認為，隨著疫苗的問世，全球服飾的消費市場應可從明年第一季末開始陸續恢復，紡纖產業的景氣也可回溫，在對疫情的不確定性因素減少下，2021年的營運應該可以審慎樂觀看。

據了解，遠東新仍看好越南市場的前景，在全球供應鏈移往東南亞地區下，遠東新對越南當地產能的增加及供應鏈的擴增，預期仍有持續投資的機會。

(工商 )