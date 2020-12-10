新光產物保險在金管會實施的「強制汽車責任保險差異化管理機制」中於109年度指標評分得到最高分，獲金管會頒「第一名」獎項。

金管會為鼓勵保險業者推動政策保險，實施「強制汽車責任保險差異化管理機制」，從承保、理賠業務、財務資料陳報、經營管理績效、公司自律等多個面向，檢視產險公司在強制汽車責任保險的經營成效，在109年度評分中得到產險業的第一名。

新光產物表示，「強制汽車責任保險」是我國相當引以為傲的保險制度，該制度提供民眾在交通事故發生時最基本的保障。因此除要該公司員工在基本作業做到完善外，更要實踐「公平待客」的精神，凡事應先以民眾的角度、立場來思考，將民眾的權益放在第一位，如積極處理重覆投保案件及追蹤到期未續保，讓保戶保障不受損，而在理賠處理及特補基金的理賠案件，亦務求處理的正確性及時效性，使受害人迅速得到補償。

在不斷的改善與精進，新光產險從兩年前進入強制險評比的前三名，進步到今年奪得第一名的佳績，更是唯一連續近三年接受表揚的產險公司！

除了在強制險經營上獲得主管機關嘉勉，新光產險服務受到大眾肯定，於日前發布「千大企業產險購買行為及滿意度」調查中，新光產險在各項重要指標皆名列前茅，並9度榮獲《保險品質獎》之「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項優選！

新光產險表示，能受到官方與民間給予的肯定，更感到責任重大，「保險」的本質在於「保障」，「保障」會隨著時代進步和民眾需求而變化，因此公司仍持續提升服務效率與品質，向大眾推廣正確的保險觀念，達到風險預防的效果，將公平待客落實在每一個環節，並全力配合政府各項政策的推動與實施，持續關注社會所需，以善盡企業社會責任。

(工商 )