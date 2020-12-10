東榮國小為慶祝66週年校慶決定打造一隻機器人，因縣長翁章梁上任後推行每位學童都能喝牛奶政策，讓校方突發奇想，蒐集8000個牛奶盒，大工程製作「東寶機器人」，10日揭幕時，學生驚呼連連。

東榮國小六年級師生共同打造牛奶盒機器人大軍為學校66歲生日暖身，教務主任賴韋丞說，除了學校外，也感謝周邊幾所學校幫忙回收鮮奶盒，六年級的學生也分組討論、設計、製作心中最喜歡的小機器人，最後製成了牛奶盒器人大軍。

校長鄭秀津表示，東榮國小108學年度起以「科技主題」作為校訂課程，希望能培育學生的科技素養，並應用科技解決生活上各種問題，這次老師帶著學生一起為校慶進行機器人大軍的創作歷程，將學校「用科技」的理念做完美的運用。

製作學生林羽珍說，大家耗費體力、絞盡腦汁，每一個組裝細節都需要仔細考慮，包含結構、重心、穩定性等元素，最後完成牛奶盒機器人，真的非常開心，也希望大家愛惜他。

(中時 )