針對自由時報指稱中天員工調動假消息，中天新聞聲明回應指出：

自由時報宣稱接獲中天新聞內部同仁爆料，要「員工調去與其專長毫不相干的部門」，完全是子虛烏有，自由時報首先需謹慎引用，以免散布假訊息。

目前，只有北高行在假處分判決中要中天新聞將員工調去綜合台和娛樂台工作，這才是把員工調去「與專長毫不相干的部門」，我們中天新聞員工抗議北高行的這項判決根本是罔顧中天新聞員工的工作權，也希望自由時報能為中天同業發聲抗議。

有關是否中天新聞員工將到中視新聞工作，恐怕調整路線？這點必須尊重中天員工的意願，和中視新聞的需求，這也是市場供需問題，雙方合意，外界無須置喙。

中天新聞面臨NCC違法處分不予換照關台，造成475名員工的生計遭受重大衝擊，未聞蔡政府關心，著實令不少員工心寒. 中天新聞將盡力協助員工轉型發展新媒體，共度難關。

基於照顧中天新聞台所有員工的關懷之心，蔡衍明董事長多次表示支持與鼓勵，除了會發年終獎金之外，對於轉往新媒體發展，亦給予充分信賴與絕對支持；中天電視在Youtube的訂閱數已經超過172萬訂閱，一個半月成長40多萬，成為台灣電視台在新媒體界的牛耳，對這些熱情支持的觀眾，中天新聞承擔了更大的媒體責任，未來我們需要更多的新媒體新聞人才，提供專業內容，以回報廣大閱聽人對中天新聞的愛護，中天新聞也將繼續與支持新聞自由、言論自由的台灣民眾共同守護台灣。

(中時新聞網)