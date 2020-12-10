延續上周5G議題，高頻、快速，但覆蓋範圍小的5G訊號，除了靠小型基地台Wifi 6補強訊號涵蓋外，低軌道衛星亦具有低成本和訊號延遲低的特性，也成為絕佳的解決方案。

衛星軌道是先佔先贏的稀缺資源，近年來，全球大廠一度競相搶佔先機，其中又以特斯拉執行長馬斯克旗下航太製造商SpaceX公佈的星鏈計畫（Starlink）規模最大，投入成本將高達100億美元，部署進度也最為超前，而Amazon、Google、FB等計畫都遠遠落後，原本有機會的OneWeb也已申請破產重組，差距完全拉開。

Starlink預計在2027年完成第一階段近12,000顆低軌道衛星的發射計畫，第二階段申請3萬顆衛星頻段，規劃終極目標共約4.2萬顆，目標為建立全球覆蓋的低成本高速網路服務，截至2020年11月底，已完成955顆衛星發射，在北美進行測試的網路傳輸速度，已與傳統4G表現相去不遠，預計明年正式商轉，富比世預估，2025年Starlink營運將可達年營收104億美元，以及1,440萬的累計用戶數。

衛星傳輸需透過小型衛星地面站，做為衛星和陸地設備和電子產品的傳輸媒介，其中包含訊號收發器、天線、路由器等設備，台廠技術領先，也是SpaceX信賴的合作伙伴，根據美國衛星產業協會(SIA)的資料2019年全球衛星產業營收達2,707億美元，衛星製造僅占7%，地面接收設備則占有48%規模，技術領先的台廠，將可搶得地面設備業務的先機。

預期未來數年，低軌道衛星發射和地面設備的市場，同步進入高成長期，供應鏈將開始出貨並持續放量，以下精選三檔個股，分享給投資朋友：

一、台揚（2314）：競爭優勢以核心微波技術，與國際通訊大廠合作開發，針對地面訊號收發的技術、天線整合與模組化供應，在更多衛星服務應用帶動下，地面訊號收發設備需求將顯著成長，2021年營運可望重回成長軌道，由虧轉盈。

二、啟碁（6285）：切入SpaceX地面站設計組裝供應商，原有車用、5G、Wifi 6等相關產品穩定成長，2021年營收可達雙位數增幅，法人預估2021年EPS在6元附近，營運具成長空間。

三、同欣電（6271）：合併勝麗完成減資作業，站穩車用和消費性電子市場，走向高頻模組如5G及航太等應用，陳泰銘董事長透露，已拿下低軌道衛星方面應用大單，並訂下2021年營收將突破百億元的目標。

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)