高美館整修耗時7個月，即將於2021年1月22日傍晚時分重新開放。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高美館2021年1月22日重新開放，隆重推出國際特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立美術館歷經開館26年來最大幅度的修繕，內外空間場域煥然一新，2021年1月22日傍晚時分重新開放。當天起將連續3日更推出「KMFA REOPEN市民日」系列活動，邀請市民見證美術館蛻變與新生的里程碑。

高美館整修耗時7個月，主打「修館不休館」精神，持續推動線上閱聽、跨域講座、生態導覽、校園推廣以及社會資源連結。

迎接2021年，高美館各樓層展覽空間同步開放，1月份隆重推出國際特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》與其在地串連策畫展《歐布澤宇宙》。4月份將以新銳藝術家年度盛事《2021高雄獎》來啟用四樓展覽室。夏季則將推出前館長李俊賢紀念展及高美館27週年館慶大展《泛．南．島藝術祭》。

《黑盒－幻魅於形》是美國錄像藝術大師湯尼．奥斯勒（Tony Oursler）在亞洲的首次大型特展，呈現超過60件經典錄像裝置作品、實驗短片、電影作品，還有為高美館獨家打造的亞洲限定版新作。

１月23、24日兩天的「KMFA REOPEN市民日」中，奧斯勒更將推出期間限定的夜間環境投影作品，將美術館園區當作銀幕，結合神秘的煙霧與大型錄像、實驗性音軌等，帶來一場迷幻刺激的夜遊冒險。

特展早鳥票25日至31日限定啟售，預售票則於2021年1月1日起至1月22日啟售，相關資訊可上高美館網站或ibon、博客來售票網查詢。

(中時 )