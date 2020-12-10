今年兩岸企業家峰會年會9日以視訊連線在台北和廈門同步舉行，大陸全國政協主席汪洋在峰會上提到，經濟合作是兩岸關係的基礎，並要在這個基礎下維持一個中原則和九二共識。對此，陸委會今回應，陸方是藉峰會進行統戰。

兩岸企業家峰會上，汪洋表示，經濟合作是兩岸關係的基礎，並申說在這個基礎下，還是要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸的融合發展。對此，陸委會副主委邱垂正今（10日）回應，陸方此舉藉峰會進行政治宣傳及統戰，並提出三點聲明：第一、兩岸經貿本質是互利互惠，幾十年來台商赴陸投資，帶動大陸出口及製造業的發展，可說是對岸自栩為世界工廠的最大貢獻者之一；第二、兩岸貿易只是台灣對外經貿的一環，近年政府積極拓展對外多元經貿關係；第三、中華民國是主權國家，不是中共的一部分，支持在符合對等尊嚴政策法規的前提下，進行兩岸民間經貿的交流活動，

邱垂正說，在峰會上提及一中原則、九二共識等，是將政治框架強加於我方於與會人員，不僅無助於兩岸良性互動，也妨礙甚至破壞兩岸正常的經貿交流，台未來將更積極爭取參與雙邊經濟合作及區域經濟整合，包括CPTPP、FTA等，並加速推動新南向政策，降低過度依賴單一市場的風險。

不過，據統計數據顯示，台灣今年對大陸出口達668億美元，成長率近10％，為成長最快地區，對大陸出口占台灣總出口比重上升到42.9 ％，其中第2季更達到約45％新高。

(中時 )