就讀高中二年級、喜愛運動的廖姓學生，最近只要上體育課跑步時，經常感到心悸，就醫檢查才發現左側心房長了顆如網球大小的粘液瘤，該黏液瘤宛如顆不定時炸彈，讓他隨時面臨猝死風險，所幸接受「心臟腫瘤切除術」、成功拆彈，終於恢復正常生活。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰指出，廖生個性活潑，平時喜愛跑步、打籃球等運動，但日前多次感到突發性心悸、呼吸喘等症狀，透過胸部X光發現有心臟肥大，因此情況對年輕人來說很不尋常，決定進一步進行心臟超音波檢查，才發現他的左心房長了約7公分大黏液瘤。

檢查發現，廖生左心房的黏液瘤僅靠香菇蒂頭般的繫膜與心房相連，若腫瘤突然衝破二尖瓣塞住瓣膜口，就可能瞬間喪命，心臟血管外科主任劉殷佐表示，心臟黏液瘤不常見，每年發生率約百萬分之一至兩百萬分之一，通常發生在老年人身上，多數患者可能出現胸口悶、頭暈、心悸等症狀，不易被診斷出。

劉殷佐說，若心臟黏液瘤越大或腫瘤碎片脫落，就可能阻塞心臟出口、導致生命危險，若心臟腫瘤合併瓣膜問題則可能引發瓣膜閉鎖不全，經評估應進行心臟腫瘤切除，而廖生經切除腫瘤後，心臟收縮功能恢復且心率也恢復正常、二尖瓣中重度逆流情況獲得改善，終於能繼續運動。

(中時 )