中天新聞台執照將於明天到期，12日零時起將無法在有線電視上播出。議員王鴻薇痛批，蔡政府離譜，北高行在判決中竟然說媒體應受到國家，以及主管機關的監督，乾脆宣布全部收歸國有算了，媒體做為第四權玩假的。

王鴻薇在在直播節目「We talk」中邀請到中天新聞主播陳文越一起談中天員工從撤照前到確定撤照後，一路走來的心路歷程，以及對台灣新聞自由的擔憂。

陳文越表示，其實一直到10月左右，中天內部員工幾乎有一半都認為應該不會撤照，大家都認為一向主張言論自由的民進黨政府，不可能直接將中天關台，頂多是下個馬威，讓強力監督政府的中天以後可以乖一點、安靜一點。

陳文越認為，沒想到最後蔡政府真的做出關台的決定，大家一片錯愕，新聞媒體遭到政府關台，在民主政治的歷史上真的是創了紀錄。

王鴻薇指出，對於這一代的年輕人而言，其實言論自由、新聞自由，就應該像是陽光、空氣、水一般，非常自然的存在，蔡政府這次將新聞頻道關台，真的是非常離譜。

王鴻薇痛批，北高行在判決中竟然說媒體應受到國家，以及主管機關的監督，難道現在民主政治是越來越倒退了嗎？乾脆宣布全部收歸國有算了！媒體做為第四權，應該是扮演監督政府的角色，顯見過去民進黨所說的黨政軍退出媒體，都是玩假的。

(中時 )