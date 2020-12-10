嘉義縣長翁章梁上任以來持續關心偏鄉發展，多次前往大埔、阿里山鄉舉辦基層建設座談會，傾聽地方需求，但因縣府財政困難，不少地方建設若以輕重緩急之分，無法立即實現，幸原民會派員列席，將山區基礎建設需求帶回中央，目前已核定超過1500萬元經費。

阿里山鄉因交通距離長、教育資源不集中，縣府每4個月一次率領一級主管、中央相關單位前往座談，10日已是第五次，累計至上次座談會，地方共建議98案，目前剩16件持續列管，其餘已辦理完成，其中多項基礎建設由原民會經費補助。

資料顯示，包括行天一號橋引導經費580萬元、新美及茶山文健站周邊工程改善435.3萬元、里佳及特富野文件站周邊工程改善277萬元及230萬元，加總超過1500萬元經費由原民會支出。

翁章梁指出，目前許多案子已解除列管，針對新提出的案子，將責成相關單位積極處理，作為下次討論基礎，縣府也邀請相關中央單位列席，中央、地方合作，改善阿里山鄉基礎建設，替山區解決問題。原民會鄒族專任委員汪啟聖也強調，若地方政府無法負擔原鄉基礎建設，會極力向原民會爭取，讓原鄉建設更完善。

(中時 )