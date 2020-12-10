電腦品牌Lenovo今（10）日宣布全新Yoga Slim 7i Carbon即日起在台上市。新產品專為有行動工作需求的使用者所設計，兼具行動力、生產力、續航力，重量僅966克，還通過軍規防摔測試。搭載最新Intel第11代Core i7處理器及Iris Xe 顯示晶片，並通過Intel EVO平台認證，提供快速的反應和極佳的繪圖能力。

全新Yoga Slim 7i Carbon 為重量僅966克的13.3吋超輕薄筆電，吸睛的新月白色給予使用者乾淨、時尚的印象。然而輕巧時尚並不會影響其表現效能，搭載Intel 第11代Intel Core處理器，與Evo 平台可確保筆電保有出色的反饋，Intel Iris Xe顯示晶片則讓使用者能夠順暢的使用繪圖軟體創作。超長電池續航力最高可高達15小時，足夠消費者在外奔波一天使用，且快充功能只要15分鐘就可以充滿2小時所需電力！此外，高達91%的螢幕占比與16:10 QHD 螢幕涵蓋100% sRGB色域與支援Dolby Vision影像，讓透過筆電欣賞影片變得更享受！碳纖維上蓋經過內部可靠性測試和9項軍用級耐久性測試（符合MIL-STD-810G標準），具備防塵、耐高溫、可接受撞擊與日常磨損的考驗。

隨著Yoga Slim 7i Carbon上市，Lenovo邀請輕時尚女神大元拍攝宣傳影片。影片中大元擔任輕生活領航員，演繹都會女性在生活中無論休閒、運動、外出行動辦公或外出奔走整天，都可以與輕薄美的Yoga Slim 7i Carbon一起輕鬆高效完成各項需求，卻又不會為隨身行動多加負擔。Yoga Slim 7i Carbon時尚輕生活影片將於12/10下午4點於Lenovo Taiwan 官方粉絲頁、YouTube頻道同步上線，同時宣布2020/12/10~2021/1/11 期間，只要觀看完Yoga Slim 7i Carbon形象影片後，於官方粉絲頁影片下方留言處留下Yoga Slim 7i Carbon最吸引你的特色，同時tag兩位好友，就有機會抽中輕生活時尚女神大元最新攝影書「數到3之後」親筆簽名版；當留言超過966筆，解鎖加碼抽Yoga Slim 7i Carbon一台！

除了Yoga Slim 7i Carbon，Lenovo 同步推出搭載最新Intel第11代Core i7 處理器及EVO平台的Yoga 系列商品，包括Yoga 9i、Yoga Slim 7i Pro，以及Yoga Slim 7i。旗艦機種Yoga 9i 專為希望獲得最新科技所能提供的最佳體驗者所設計。與其他機種不同，Yoga 9i 提供皮革版本，讓筆電更大器。 Yoga Slim 7i Pro則擁有高效能、支援高速Wi-Fi 6以及持久電力等特性，讓使用者可以在外自由奔走，無需整天固定在同一地點，2.8K (2880x1880) 90Hz螢幕帶來栩栩如生的視覺饗宴；Yoga Slim 7i 則是為了時尚工作者所設計，效能與優雅的外觀兼具。

為讓消費者在選擇商品時更直觀，Lenovo也進一步簡化商品命名，以數字5、7、9代表主流至旗艦商品，輕薄機型則加型號Slim。此外，尾數i代表搭載Intel處理器，與搭載AMD Ryzen處理器的機種做區隔。

(科技)