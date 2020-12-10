魚販趕批貨電瓶沒電警熱心救援。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區一名李姓魚販，疑似停車時未注意大燈未關，就將車輛上鎖離開，等到半夜取車時，發現車輛無法發動，但又急著趕到基隆批貨，大半夜的維修廠又未營業，正當不知所措時，恰巧巡邏員警經過，立即伸出援手，才讓李男得以順利前往基隆批貨。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住龍岡的李姓男子，平時在忠貞市場販賣水產，每日都要前往基隆漁港批貨，是家中經濟重擔，9日傍晚停車時，疑似未將大燈熄火就將車輛上鎖離去，導致10日凌晨準備取車時，才發現車輛無法發動。

因深夜各汽車維修廠均無營業，李男求助無門，正當為了生計擔憂時，恰巧巡邏員警經過，初步判斷應該是車用電池蓄電不足，導致引擎無法發動，立即使用警用巡邏汽車協助接電，經測試數次後，總算順利發動引擎，也讓李男鬆了一口氣。

對於員警積極熱心的協助，李男感到十分感激，警方也表示，警察工作除了維護治安及交通外，執勤過程如有遇到民眾請求協助，就算不是警察權責職掌之業務，也會秉持視民如親之精神，給予以關懷及協助。

(中時 )