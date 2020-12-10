兩岸企業家峰會9日舉辦，大陸全國政協主席汪洋重提一中原則及九二共識，對此陸委會副主委邱垂正10日回應，這是將政治框架強加於我方與與會人員，藉機進行政治宣傳及統戰，是昧於事實，忽視台灣民意一廂情願的作法，不僅無助於兩岸良性互動，也妨礙甚至破壞兩岸正常的經貿交流。

兩岸企業家峰會上，大陸國台辦主任劉結一提及，沒有大陸帶動，台灣今年經濟難以維持正增長。

邱垂正10日在例行記者會上針對陸方在兩岸企業家峰會的相關發言做出三點回應。首先，邱垂正表示，兩岸經貿本質是互利互惠、幾十年來台商赴陸投資，帶動中國大陸出口及製造業的發展，可說是對岸自詡為世界工廠的最大貢獻者之一。

邱垂正指出，迄今為止，台灣對中國大陸最大宗的出口項目，就是高科技產業所需要的半導體晶片及關鍵零組件、中國大陸對台灣產業的依賴由此可見一斑。

第二，邱垂正指出，兩岸貿易只是台灣對外經貿的一環，近年政府積極拓展對外多元經貿關係，在全球供應鏈扮演日益重要的角色。但中共當局一昧限制打壓台灣經濟的向外發展，阻撓台灣參與區域經濟合作及簽署FTA，這種對台灣經濟發展的惡意圍堵，只會讓台灣人民更加看清中共對台政策的本質。

第三，我方重申，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，政府支持在符合對等尊嚴政策法規的前提下，進行兩岸民間經貿的交流活動，對於陸方在兩岸企業家峰會強調一中原則、九二共識、祖國大陸等，是將政治框架強加於我方與與會人員，藉機進行政治宣傳及統戰，這等於昧於事實，忽視台灣民意一廂情願的作法，不僅無助於兩岸良性互動，也妨礙甚至破壞兩岸正常的經貿交流。

邱垂正表示，我方要重申我們無懼中共當局的無理打壓，未來將更積極爭取參與雙邊經濟合作及區域經濟整合，包括CPTPP、台美BTA等，並加速推動新南向政策，以提升台灣對外經濟的格局、多元性及競爭力，降低過度依賴單一市場的風險。

(工商 )