華南銀行日前於中華經濟研究院主辦第二屆「台灣循環經濟獎」首度新設立的「投資獎」評比中，勇奪「傑出獎」殊榮。「投資獎」是為鼓勵企業，尤其是金融機構將資金逐步導入循環經濟及永續發展相關領域所設立，華銀創下首家泛公股銀行獲獎紀錄，顯示積極投入循環經濟等永續金融領域，以實際行動力挺政府「5+2產業」獲得各界肯定。

2019年底聯合國有超過60個會員國承諾在2050年實現碳中和目標，台灣也將循環經濟列為政府推動「5+2產業」新創重點產業之一。華銀為推動循環經濟擬定四大策略，包括「客製化企業資金需求、聯貸化引領同業相挺、鏈結化產官學接地氣、行為化邁向全員綠領」，並積極落實於各項營運活動之中。

華銀透過這四大策略的指引，開展攸關循環經濟的營運活動。

首先，客製化企業資金需求。截至今年9月底，華銀已提供循環經濟產業超過1,900億元的資金。其次，聯貸化引領同業相挺，積極統籌主辦循環經濟產業聯貸案，引領金融同業發揮金融中介功能，導引資金投入循環經濟產業，指標案件包含籌組本次台灣循環經濟獎亦獲得企業獎的國內造紙大廠正隆公司聯貸案，以及榮鼎綠能公司桃園市生質能中心BOT聯貸案等。

此外，華銀更鏈結化產官學接地氣，已與二家優質企業及五個地方政府簽署MOU，共同推展再生能源，也舉辦循環經濟及綠色金融相關之研討會，並深入產業園區倡議相關議題。對內則行為化邁向全員綠領，提升員工對於永續金融的綠領專業能力。此外，更將環境永續觀念融入日常採購決策，獲得行政院環保署綠色採購績優單位表揚，總行大樓亦取得美國綠建築協會LEED金級認證，及國內綠建築最高鑽石級標章。

金管會在今年8月推出「綠色金融行動方案2.0」。華銀近年來將ESG精神融入營運決策DNA之中，除已訂定「永續授信原則」，將ESG列為授信風險評估項目之外，更積極響應政府紓困振興方案，獲金管會頒發「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行之金額組、比率組及效率組三項第一，更入選為近三年台灣企業ESG「進步最多」的前15強，也是迄今唯一獲光鐸獎的泛公股銀行。

(工商 )