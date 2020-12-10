聯發科(2454)今日公布11月營收表現，月增加10.18%、年增加62.67%，單月營收創下歷史次高，以聯發科財測來說，12月營收只要達255.23億元，就可以輕鬆達陣財測，不僅如此，以目前新台幣匯價來算，聯發科光是累計前11個月營收就達100億美元，成功躋身全球半導體一哥行列。

聯發科11月營收335.38億元、月增加10.18%、年增加62.67%，單月營收創下歷史次高；累計前11月營收為2897.17億元，年增加29.26%。

聯發科累計10月、11月營收為639.77億元，換句話說，聯發科12月營收只要達255.23億元，就可以輕鬆達陣財測，且若以目前新台幣匯價來算，聯發科光是累計前11個月營收就達100億美元。

聯發科第四季財測，以美元對新台幣匯率1比28.8計算，單季營收約895~973億元，季減少0~8%、年增加38~50%，毛利率估達落在42~45%。

聯發科對於2021年展望持續樂觀，受惠於5G滲透率的快速增長下，聯發科可望在大陸市場拿下更多市占率，日前執行長蔡力行就說，新款5G旗艦晶片會力拚在農曆年前推出，且樂觀看好2023年5G智慧手機滲透率將逼近60%。

(時報資訊)